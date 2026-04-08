    Şahbaz Şərif: İran ilə ABŞ atəşkəs barədə razılığa gəlib

    Region
    • 08 aprel, 2026
    • 04:11
    İran ilə ABŞ və onların müttəfiqləri atəşkəs barədə razılığa gəliblər.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Pakistanın Baş naziri Şahbaz Şərif "X" sosial şəbəkə hesabında yazıb.

    "Böyük təvazökarlıqla elan etməkdən məmnunluq duyuram ki, İran İslam Respublikası və Amerika Birləşmiş Ştatları, öz müttəfiqləri ilə birlikdə, Livan və digər ərazilər də daxil olmaqla, hər yerdə atəşkəs barədə razılığa gəliblər",- o bildirib və əlavə edib ki, atəşkəs razılaşması dərhal qüvvəyə minməlidir:

    "Bu müdrik jesti hərarətlə alqışlayır, hər iki ölkənin rəhbərliyinə ən dərin minnətdarlığımı bildirir və bütün mübahisələri həll edəcək yekun razılaşma üzrə əlavə danışıqlar aparmaq məqsədilə onların nümayəndə heyətlərini 10 aprel 2026-cı il, cümə günü İslamabada dəvət edirəm".

    Ş. Şərif qeyd edib ki, "İslamabad Danışıqları" davamlı sülhə nail olmaqda uğur qazanacaq.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Atəşkəs Razılaşması ABŞ-İran danışıqları Pakistan ilə Çinin sülh təşəbbüsü Şahbaz Şərif

