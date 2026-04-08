Şahbaz Şərif Yaxın Şərqdəki münaqişə tərəflərini atəşkəsə riayət etməyə çağırıb
- 08 aprel, 2026
- 18:52
Pakistanın Baş naziri Şahbaz Şərif Yaxın Şərqdəki münaqişə tərəflərini atəşkəs razılaşmasına riayət etməyə çağırıb.
"Report" xəbər verir ki, Baş nazir bu barədə "X" hesabında yazıb.
"Münaqişə zonasında bir sıra yerlərdə atəşkəsin pozulması barədə məlumatlar verilir ki, bu da sülh prosesinin ruhunu sarsıdır. Mən bütün tərəfləri səmimi və ciddi şəkildə təmkinli olmağa və razılaşdırıldığı kimi, ikihəftəlik atəşkəsə riayət etməyə çağırıram. Bu, diplomatiyanın münaqişənin sülh yolu ilə həllində aparıcı rol oynaya bilməsi üçün vacibdir", - Şərif qeyd edib.
