​Сербия исключила возможность строительства "Турецкого потока" на своей территории

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Сербия не собирается допускать строительство продолжения трубопровода "Турецкий поток" на своей территории.

Как передает Report, об этом в интервью "Интерфаксу" заявил президент Сербии Томислав Николич.

"Я думаю, что реализация "Турецкого потока" (на территории Сербии) невозможна, и из этого направления мы газ получать не будем", — заявил глава государства.

Ранее стало известно, что Россия может оплатить строительство "Турецкого потока" в Грецию.

Также сообщалось, что "Турецкий поток" заработает в декабре 2016 года.