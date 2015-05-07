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    ​Сербия исключила возможность строительства "Турецкого потока" на своей территории

    Президент: Я думаю, что реализация «Турецкого потока» невозможна

    Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Сербия не собирается допускать строительство продолжения трубопровода "Турецкий поток" на своей территории.

    Как передает Report, об этом в интервью "Интерфаксу" заявил президент Сербии Томислав Николич.

    "Я думаю, что реализация "Турецкого потока" (на территории Сербии) невозможна, и из этого направления мы газ получать не будем", — заявил глава государства.

    Ранее стало известно, что Россия может оплатить строительство "Турецкого потока" в Грецию.

    Также сообщалось, что "Турецкий поток" заработает в декабре 2016 года.

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