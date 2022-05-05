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Сенат Уругвая отложил назначение посла в Турции

Сенат Уругвая отложил назначение посла в Турции Сенат Уругвая единогласно поддержал предложение отложить назначения посла в Анкаре из-за жеста "серых волков" главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.
Другие страны
5 мая 2022 г. 00:14
Сенат Уругвая отложил назначение посла в Турции

Сенат Уругвая единогласно поддержал предложение отложить назначения посла в Анкаре из-за жеста "серых волков" главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

Как передает Report, об этом сообщает Mercopress.

Предложение было внесено сенатором армянского происхождения Лилиам Кечичян. По ее просьбе, Верхняя палата согласилась направить досье обратно в Комитет по международным делам.

Напомним, что 23 апреля министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретив в Уругвае демонстрантов, показал знак "Серых волков".

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Версия на азербайджанском языке Uruqvay Senatı Çavuşoğlunun jestinə görə Türkiyəyə səfir təyinatını təxirə salıb

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