Сенат США заблокировал попытку импичмента министра внутренней безопасности

Сенат Конгресса США торпедировал попытку импичмента американского министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса.

Сенат Конгресса США торпедировал попытку импичмента американского министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса.

Как передает Report, на состоявшемся заседании верхней палаты Конгресса законодатели отклонили обвинения в адрес Майоркаса, которые были выдвинуты по инициативе оппозиционной Республиканской партии США.

Статьи об импичменте Майоркаса подписал во вторник спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон (республиканец, от штата Луизиана). В середине февраля нижняя палата Конгресса со второй попытки большинством голосов (214 против 213) поддержала резолюцию об импичменте главы Министерства внутренней безопасности (МВБ) США. СМИ отмечали, что резолюция, вероятнее всего, не будет поддержана Сенатом, который контролируют демократы. Телекомпания CNN подчеркивала, что Майоркас стал первым с 1876 года американским министром, импичмент которого поддержала нижняя палата Конгресса.

Президент США демократ Джо Байден назвал решение Палаты представителей неконституционным, утверждая, что оно направлено "против честного государственного служащего ради мелочных политических игр". "Вместо того, чтобы устраивать подобные политические трюки, республиканцам, озабоченным пограничными вопросами, следует требовать от Конгресса выделить больше ресурсов на границу и усилить там безопасность", - заявил президент, отметив, что законодательный орган должен наделить его, главу МВБ и остальную администрацию "инструментами и ресурсами, необходимыми для разрешения ситуации" на южной границе США.

Большинство республиканцев в Палате представителей убеждены в необходимости импичмента главы МВБ. По их мнению, Майоркас несет ответственность за игнорирование мер контроля на границе США и Мексики, так как "целенаправленно и систематически отказывался подчиниться закону" и обманул доверие граждан.