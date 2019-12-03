​Сенат США утвердил назначение Бруйетта на пост главы Минэнерго

Сенат Конгресса США одобрил в понедельник назначение Дэна Бруйетта на пост министра энергетики.

Как передает Report за его кандидатуру проголосовали 70 сенаторов.

Бруйетт сменил на посту главы Минэнерго Рика Перри, который 1 декабря объявил об отставке.

В середине октября, когда стало известно, что Перри вскоре покинет свой пост, Трамп выдвинул на его место Бруйетта, который до настоящего времени занимал должность заместителя главы этого ведомства.

Теперь Бруйетт будет приведен к присяге.