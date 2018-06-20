Сенат Канады одобрил легализацию марихуаны

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Сенат Канады одобрил законопроект о легализации марихуаны в стране.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CBC.

Соответствующий законопроект поддержало 52 парламентария, против высказалось 29, ещё двое воздержались.

По словам сенатора Тони Дина, снятие 90-летнего запрета на использование марихуаны — исторический день для Канады. Итоги голосования также прокомментировал премьер-министр страны Джастин Трюдо.

"Наши дети могли без особых усилий получить доступ к марихуане — преступники получали от этого выгоду. Сегодня мы изменили данное положение вещей. Наш план по легализации и регулированию оборота марихуаны только что был одобрен сенатом", — написал Трюдо.