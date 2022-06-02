Сенат Ирландии принял резолюцию, признающую действия РФ в Украине геноцидом

Сенат Ирландии принял резолюцию, признающую действия России в Украине геноцидом против украинского народа.
Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил в Twitter спикер верхней палаты ирландского парламента Марк Дейли.
"Незаконное вторжение Российской Федерации в Украину является актом геноцида. Сенат Ирландии принял резолюцию о геноциде со стороны России в Украине", - отметил Дейли.
Как говорится в резолюции, "действия российских военных отвечают критериям геноцида, установленным Конвенцией ООН о предотвращении преступления геноцида и наказании за него".
В резолюции отмечается, что политическое руководство РФ должно понести ответственность за преступления в Украине.
Сенат призвал страны по всему миру сохранять и усиливать санкции против России.
“….. the illegal invasion of Ukraine by the Russian Federation is an Act of Genocide”— Senator Mark Daly (@SenatorMarkDaly)
Senate of Ireland passed a resolution on Genocide by Russia in Ukraine
@ZelenskyyUa @r_stefanchuk @Denys_Shmyhal @mezentseva_dep pic.twitter.com/2ge88ih7th June 1, 2022