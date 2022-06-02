О нас

Сенат Ирландии принял резолюцию, признающую действия РФ в Украине геноцидом

Сенат Ирландии принял резолюцию, признающую действия РФ в Украине геноцидом Сенат Ирландии принял резолюцию, признающую действия России в Украине геноцидом против украинского народа.
Другие страны
2 июня 2022 г. 15:37
Сенат Ирландии принял резолюцию, признающую действия РФ в Украине геноцидом

Сенат Ирландии принял резолюцию, признающую действия России в Украине геноцидом против украинского народа.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил в Twitter спикер верхней палаты ирландского парламента Марк Дейли.

"Незаконное вторжение Российской Федерации в Украину является актом геноцида. Сенат Ирландии принял резолюцию о геноциде со стороны России в Украине", - отметил Дейли.

Как говорится в резолюции, "действия российских военных отвечают критериям геноцида, установленным Конвенцией ООН о предотвращении преступления геноцида и наказании за него".

В резолюции отмечается, что политическое руководство РФ должно понести ответственность за преступления в Украине.

Сенат призвал страны по всему миру сохранять и усиливать санкции против России.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке İrlandiya Senatının sədri: "Rusiyanın Ukraynada törətdiklərini soyqırımı aktı olaraq tanıyırıq"

Самое важное

Михайлович: Сербия надеется на Азербайджан в вопросе диверсификации энергопоставок
Михайлович: Сербия надеется на Азербайджан в вопросе диверсификации энергопоставок
2 июня 2022 г. 12:48
Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия 27-й Международной выставки Нефть и газ Каспия
ФотоИльхам Алиев принял участие в церемонии открытия 27-й Международной выставки "Нефть и газ Каспия"
1 июня 2022 г. 23:20
ВР: Добыча с новой платформы на АЧГ начнется в конце будущего года
ВР: Добыча с новой платформы на АЧГ начнется в конце будущего года
1 июня 2022 г. 19:04
Асланбейли : Оценка запасов для проекта Шах Дениз-3 может начаться до конца года
Асланбейли : Оценка запасов для проекта "Шах Дениз-3" может начаться до конца года
1 июня 2022 г. 18:29
Лидер США: Азербайджан играет ключевую роль в содействии стабилизации энергобезопасности Европы
Лидер США: Азербайджан играет ключевую роль в содействии стабилизации энергобезопасности Европы
1 июня 2022 г. 13:45
Байден приветствовал шаги Ильхама Алиева по повышению уровня жизни в Азербайджане
Байден приветствовал шаги Ильхама Алиева по повышению уровня жизни в Азербайджане
1 июня 2022 г. 13:38
Байден: США продолжают оставаться верным партнером Азербайджана
Байден: США продолжают оставаться верным партнером Азербайджана
1 июня 2022 г. 13:26
Джозеф Байден направил письмо Ильхаму Алиеву
Джозеф Байден направил письмо Ильхаму Алиеву
1 июня 2022 г. 13:23
Ильхам Алиев направил обращение участникам Бакинской энергетической недели
Ильхам Алиев направил обращение участникам Бакинской энергетической недели
1 июня 2022 г. 12:00
Президент: Потребность в азербайджанском газе резко возросла
Президент: Потребность в азербайджанском газе резко возросла
1 июня 2022 г. 10:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi