Сенат Ирландии принял резолюцию, признающую действия РФ в Украине геноцидом

Сенат Ирландии принял резолюцию, признающую действия России в Украине геноцидом против украинского народа.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил в Twitter спикер верхней палаты ирландского парламента Марк Дейли.

"Незаконное вторжение Российской Федерации в Украину является актом геноцида. Сенат Ирландии принял резолюцию о геноциде со стороны России в Украине", - отметил Дейли.

Как говорится в резолюции, "действия российских военных отвечают критериям геноцида, установленным Конвенцией ООН о предотвращении преступления геноцида и наказании за него".

В резолюции отмечается, что политическое руководство РФ должно понести ответственность за преступления в Украине.

Сенат призвал страны по всему миру сохранять и усиливать санкции против России.