Сенат Чехии призвал расторгнуть договор с Россией

Члены верхней палаты чешского парламента, сената, на своем заседании вечером в среду призвали правительство расторгнуть договор о дружеских отношениях и сотрудничестве с Россией.

Члены верхней палаты чешского парламента, сената, на своем заседании вечером в среду призвали правительство расторгнуть договор о дружеских отношениях и сотрудничестве с Россией.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило Чешское ТВ.

"Сенаторы в принятом постановлении назвали взрывы в Врбетице актом государственного терроризма, призвали правительство расторгнуть договор о дружеских отношениях и сотрудничестве с РФ, а также сократить численность посольства РФ в Праге до 1 человека. За постановление проголосовали 67 из 72 присутствовавших на заседании сенаторов", - говорится в сообщении.

Члены сената также рекомендовали правительству обсудить инцидент в Врбетице в Собезе ООН, а также в органах НАТО и ЕС, и попросить государства-члены этих организаций о поддержке и помощи.

Сенаторы поддержали решение о высылке из Праги 18 российских дипломатов и осудили ответные действия РФ в виде высылки 20 сотрудников посольства Чехии в Москве.

Члены сената также попросили кабмин, чтобы он опубликовал открытую часть документа о взрывах в Врбетице во избежание расширения дезинформации на эту тему.

Кроме того, сенаторы рекомендовали правительству потребовать от России компенсировать ущерб, нанесенный республике и отдельным людям в результате взрывов в Врбетице.