​Семь сепаратистов были ликвидированы силами безопасности Индии на северо-востоке страны

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Семь сепаратистов ликвидировали у северо-восточной границы Индии в штате Нагалэнд индийские силы безопасности, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Патрульные обнаружили в пятницу у самой границы с Мьянмой три автомашины с сепаратистами Национального социалистического совета Нагалэнда (НССН). По словам Семы, боевики "первыми открыли огонь". В перестрелке ранения получили трое сельхозрабочих.

Национальный социалистический совет Нагалэнд (НССН) - существующая с 1980 года сепаратистская организация, ведущая борьбу за создание Независимой народной республики Нагалим на нынешней территории проживания народности нага и ряда соседних областей Индии и Мьянмы.