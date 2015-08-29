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    ​Семь сепаратистов были ликвидированы силами безопасности Индии на северо-востоке страны

    Патрульные обнаружили в пятницу у самой границы с Мьянмой три автомашины с сепаратистами Национального социалистического совета Нагалэнда

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Семь сепаратистов ликвидировали у северо-восточной границы Индии в штате Нагалэнд индийские силы безопасности, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    Патрульные обнаружили в пятницу у самой границы с Мьянмой три автомашины с сепаратистами Национального социалистического совета Нагалэнда (НССН). По словам Семы, боевики "первыми открыли огонь". В перестрелке ранения получили трое сельхозрабочих.

    Национальный социалистический совет Нагалэнд (НССН) - существующая с 1980 года сепаратистская организация, ведущая борьбу за создание Независимой народной республики Нагалим на нынешней территории проживания народности нага и ряда соседних областей Индии и Мьянмы. 

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