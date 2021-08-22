Семь человек погибли в столкновении военнослужащих и членов банды на западе Мексики

Группа военнослужащих подверглась нападению в штате Мичоакан на западе Мексики. В ходе столкновения были ликвидированы шестеро участников атаки, при этом один солдат погиб, говорится в обнародованном в субботу заявлении прокуратуры региона, сообщает Repor

Группа военнослужащих подверглась нападению в штате Мичоакан на западе Мексики. В ходе столкновения были ликвидированы шестеро участников атаки, при этом один солдат погиб, говорится в обнародованном в субботу заявлении прокуратуры региона, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Начато расследование в связи со случившимся в районе Тарекуато в муниципалитете Тангамандапио, где погибли семь человек, в том числе один военнослужащий", - указывается в документе. Представителям властей удалось задержать одного из нападавших. На месте столкновения были изъяты восемь единиц огнестрельного оружия и боеприпасы. В прокуратуре считают, что шестеро ликвидированных гражданских лиц входили в одну из банд, орудующих в штате.

По официальным данным, с 2019 по 2020 год число нападений на представителей федеральных силовых структур в Мексике выросло более чем на 60%, с 293 до 469. В прошлом году властям удалось задержать 380 участников таких атак, еще 297 были уничтожены.