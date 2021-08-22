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Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа

Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа ВВС Израиля нанесли удар по четырем объектам группировки ХАМАС с секторе Газа, включая оружейные цеха и склады, в ответ на беспорядки у разделительного забора в субботу вечером, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.
Другие страны
22 августа 2021 г. 02:50
Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа

ВВС Израиля нанесли удар по четырем объектам группировки ХАМАС с секторе Газа, включая оружейные цеха и склады, в ответ на беспорядки у разделительного забора в субботу вечером, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Во время беспорядков из сектора Газа велся огонь, в результате чего был ранен солдат израильской пограничной полиции. В ответ истребители ЦАХАЛа нанесли удар по четырем объектам по производству оружия и складам, принадлежащим организации ХАМАС", - говорится в сообщении израильских военных.

Кроме того, сообщается, что после оценки ситуации в ЦАХАЛ было решено усилить дивизию Газы дополнительными подразделениями. "Силы ЦАХАЛ готовы к любому развитию ситуации в этом районе", - подчеркивают израильские военные.

В субботу вечером армия сообщила, что участники беспорядков в секторе Газа пытались прорвать забор безопасности на границе с Израилем и бросили взрывчатку в израильских военнослужащих, в ответ ЦАХАЛ открыл огонь.

Кроме того, сообщалось, что палестинцы пытались забрать оружие у одного из израильских солдат, однако тому удалось отбить его у нападавших.

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