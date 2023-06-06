Сейм Литвы отклонил предложение о проведении досрочных выборов

Парламент Литвы отклонил предложение правящей партии о досрочных выборах на фоне скандала с расходами членов правительства.

Парламент Литвы отклонил предложение правящей партии о досрочных выборах на фоне скандала с расходами членов правительства.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

За проведение досрочных выборов проголосовали 66 депутатов Сейма, против - 61, еще 8 депутатов воздержались.

Правящая партия "Союз Отечества-Христианские демократы Литвы" предложила распустить парламент и провести досрочные выборы для "перезагрузки" политической системы после сообщений СМИ о том, что многие политики, в том числе три члена Кабмина, получали выплаты, работая муниципальными советниками. Представляя план выборов в парламент, министр иностранных дел страны Габриелюс Ландсбергис, возглавляющий "Союз Отечества", сказал, что избирателям должна быть предоставлена возможность стать "последним арбитром" скандала.

Премьер-министр Ингрида Шимоните ранее обещала подать заявление об отставке правительства, если парламент не согласится на роспуск, но позже передумала, заявив, что "наверное, слишком много себе позволила".