Сейм Литвы отклонил предложение о проведении досрочных выборов

Парламент Литвы отклонил предложение правящей партии о досрочных выборах на фоне скандала с расходами членов правительства.
Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.
За проведение досрочных выборов проголосовали 66 депутатов Сейма, против - 61, еще 8 депутатов воздержались.
Правящая партия "Союз Отечества-Христианские демократы Литвы" предложила распустить парламент и провести досрочные выборы для "перезагрузки" политической системы после сообщений СМИ о том, что многие политики, в том числе три члена Кабмина, получали выплаты, работая муниципальными советниками. Представляя план выборов в парламент, министр иностранных дел страны Габриелюс Ландсбергис, возглавляющий "Союз Отечества", сказал, что избирателям должна быть предоставлена возможность стать "последним арбитром" скандала.
Премьер-министр Ингрида Шимоните ранее обещала подать заявление об отставке правительства, если парламент не согласится на роспуск, но позже передумала, заявив, что "наверное, слишком много себе позволила".