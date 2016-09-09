СБ ООН проведет экстренное заседание после ядерного испытания КНДР

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание после проведенного правительством КНДР ядерного испытания, передает Report со ссылкой на РБК.

Внеочередная встреча состоится 9 сентября во второй половине дня. С инициативой проведения заседания Совбеза выступили лидеры Южной Кореи, Японии и США.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ провел телефонный разговор с президентом США Бараком Обамой и обсудил случившееся. Также новое ядерное испытание Пхеньяна обсудила с американским лидером президент Республики Корея Пак Кын Хе.

Ранее Северная Корея объявила об успешном проведении пятого по счету испытания ядерной боеголовки.

Согласно данным сейсмологических служб, на которые ссылается Reuters, мощность взрывного устройства могла достигать 30 килотонн, что в 20 раз больше показателя, зарегистрированного во время предыдущего испытания в январе (6 килотонн).