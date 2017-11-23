Саудовская Аравия начнет выдачу туристических виз с 2018 года

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Королевство Саудовской Аравии, каждый год радушно встречающее паломников, планирует работать над увеличением потока приезжающих в страну туристов, сообщает Report со ссылкой на CNN.

С этой целью Саудовская Аравия в ближайшее время начнет выдавать туристические визы на въезд в страну.

"Уже в следующем году мы планируем внедрить систему выдачи электронных туристических виз", - сообщил руководитель Главного управления по туризму и национальному наследию принц Султан бен Сальман бен Абдель Азиз.

В настоящее время ежегодный миграционный поток в страну достигает 16 млн человек, но туристов среди них нет. Право на въезд имеют только мусульмане-паломники, а также приехавшие в деловые командировки или для трудоустройства.

Королевство планирует удвоить поток въезжающих к 2030 году. Уже к 2020 году Саудовская Аравия рассчитывает получать ежегодно 47 млрд долларов доходов от туризма.