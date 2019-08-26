Самолет ВВС Испании упал в Средиземное море - ВИДЕО

Самолет, принадлежащий ВВС Испании, упал в Средиземное море.
Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает агентство Europa Press.
Инцидент произошел в понедельник утром недалеко от побережья провинции Мурсия на юго-востоке Испании.
Глава муниципалитета Сан-Хавьер подтвердил агентству информацию о крушении самолета. Он добавил, что речь идет о самолете C-101. На место крушения были направлены спасательные суда. Причины происшествия выясняются.
Как сообщает радиостанция Cadena SER, самолет относится к академии военно-воздушных сил страны. По данным местных властей, на борту самолет находился один пилот, он успел катапультироваться, ведутся его поиски.
Tural AsadiАвтор новости