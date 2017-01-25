Самолет США провел разведку у российских границ на Балтике

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W подлетел к границам России в районе Балтийского моря.

Как сообщает Report со ссылкой на «Интерфакс», американский самолет вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании.

В ходе кругового 10-часового перелета до Таллина и обратно осуществлял радиотехническую разведку вблизи границ Ленинградской и Калининградской областей.

При этом над акваторией Северного моря он был дозаправлен самолетом-заправщиком.