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    Самолет США провел разведку у российских границ на Балтике

    Американский самолет вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W подлетел к границам России в районе Балтийского моря.

    Как сообщает Report со ссылкой на «Интерфакс», американский самолет вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании.

    В ходе кругового 10-часового перелета до Таллина и обратно осуществлял радиотехническую разведку вблизи границ Ленинградской и Калининградской областей.

    При этом над акваторией Северного моря он был дозаправлен самолетом-заправщиком.

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