Самолёт с 176 пассажирами экстренно посадили в Мумбаи из-за отказа гидросистемы

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Пассажирский самолет авиакомпании Air India, на борту которого находились 176 пассажиров, совершил экстренную посадку в городе Мумбаи после сбоя в работе гидросистемы.

Как передает Report, об этом сообщила газета Financial Express.

Самолёт Airbus A321 следовал из города Ахмадабад в Маскат через Мумбаи.

— Чрезвычайная ситуация была объявлена в 20.15 (22.45 по бакинскому времени) на борту рейса AI 985, следующего из Ахмадабада, из-за отказа гидросистемы, — сообщили представители принимающего аэропорта.

По словам представителя авиакомпании, пассажиры продолжат полёт на другом самолёте.