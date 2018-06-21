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    Самолёт с 176 пассажирами экстренно посадили в Мумбаи из-за отказа гидросистемы

    Самолёт Airbus A321 следовал из города Ахмадабад в Маскат через Мумбаи

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Пассажирский самолет авиакомпании Air India, на борту которого находились 176 пассажиров, совершил экстренную посадку в городе Мумбаи после сбоя в работе гидросистемы.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Financial Express.

    Самолёт Airbus A321 следовал из города Ахмадабад в Маскат через Мумбаи.

    — Чрезвычайная ситуация была объявлена в 20.15 (22.45 по бакинскому времени) на борту рейса AI 985, следующего из Ахмадабада, из-за отказа гидросистемы, — сообщили представители принимающего аэропорта.

    По словам представителя авиакомпании, пассажиры продолжат полёт на другом самолёте.

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