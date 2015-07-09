Самолет Jet Airways экстренно сел в Омане из-за угрозы взрыва

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Самолет индийской авиакомпании Jet Airways был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту столицы Омана из-за информации о бомбе на борту.
Как отмечает Report, об этом сообщает местная газета Times of Oman.
Лайнер, на борту которого находилось 54 пассажира, следовал из Мумбаи в Дубай (ОАЭ). По данным издания, пилот самолета запросил экстренную посадку, сообщив диспетчерам об "угрозе взрыва". Лайнер совершил посадку в Международном аэропорту Маската. Работа аэропорта была приостановлена на 5-10 минут.
"Он (самолет) был доставлен в изолированный отсек, все пассажиры были эвакуированы", - рассказал генеральный директор компании Jet Airways Рияз Каттери (Riyaz Kuttery).
Как передает издание, взрывное устройство на борту самолета найдено не было. После проведенной проверки работа аэропорта была восстановлена.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook