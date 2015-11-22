 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Самолет из США обыскали в Сингапуре после сообщения о бомбе

    В авиакомпании подтвердили, что получили анонимное сообщение о взрывном устройстве в самолете

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Полиция Сингапура провела обыск пассажирского самолета компании Singapore Airlines, прибывшего из Сан-Франциско, из-за угрозы теракта.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в авиакомпании подтвердили, что получили анонимное сообщение о взрывном устройстве в самолете.

    Как рассказали пассажиры рейса Сан-Франциско-Сингапур, лайнер приземлился в международном аэропорту Чанги около полудня по местному времени. После этого самолет был отбуксирован на дальнюю стоянку, где полицейские проверили лайнер, пассажиров и экипаж. Только после этого находившиеся на борту смогли покинуть самолет.

    Представители авиакомпании в свою очередь сообщили, что взрывное устройство в результате проверки обнаружено не было.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi