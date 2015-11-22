​Самолет из США обыскали в Сингапуре после сообщения о бомбе

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Полиция Сингапура провела обыск пассажирского самолета компании Singapore Airlines, прибывшего из Сан-Франциско, из-за угрозы теракта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в авиакомпании подтвердили, что получили анонимное сообщение о взрывном устройстве в самолете.

Как рассказали пассажиры рейса Сан-Франциско-Сингапур, лайнер приземлился в международном аэропорту Чанги около полудня по местному времени. После этого самолет был отбуксирован на дальнюю стоянку, где полицейские проверили лайнер, пассажиров и экипаж. Только после этого находившиеся на борту смогли покинуть самолет.

Представители авиакомпании в свою очередь сообщили, что взрывное устройство в результате проверки обнаружено не было.