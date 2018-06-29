Саммит ЕС одобрил заключение по Brexit

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Саммит 27 остающихся в Евросоюзе государств одобрил заключение по вопросу выхода Великобритании из ЕС.

Как передает Report, об этом сообщил глава Евросовета Дональд Туск в Twitter.

Согласно заключению саммит стран Евросоюза приветствует достигнутый прогресс в переговорах по соглашению о выходе Великобритании из ЕС. Наряду с этим указывается на необходимость достижения договоренности по ряду оставшихся аспектов, в том числе и применение данного соглашения к Гибралтару. ЕС также выражает опасения по поводу прогресса в переговорах по вопросу Ирландии и Северной Ирландии.

ЕС отмечает необходимость активизации усилий, чтобы соглашение о Brexit можно было заключить как можно скорее, а также призывает ускорить работы по созданию структуры будущего партнерства страны и союза.

В заключении указывается, что в свою очередь это требует наличия "реалистичных" предложений со стороны Великобритании по ее позиции относительно будущих отношений с ЕС.