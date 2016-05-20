Салах Абдеслам отказался отвечать на вопросы в суде

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Главный подозреваемый в связи с терактами в Париже в ноябре 2015 года Салах Абдеслам, cегодня впервые представший перед французским следствием, хранит молчание в зале суда, где идет допрос, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

"С самого начала он ясно дал понять, что воспользуется своим правом на молчание и отказался отвечать на вопросы", - сообщил агентству Reuters источник во французской прокуратуре. То же подтвердил адвокат Абдеслама Франк Бертон.

Утром в пятницу Абдеслам был под охраной доставлен в парижский суд, на свой первый после экстрадиции из Бельгии допрос. Предполагалось, что допрос продлится весь день.

Абдеслам был экстрадирован во Францию, гражданином которой является, из Бельгии в конце апреля. По данным бельгийских СМИ, операция по его передаче проводилась ночью, в обстановке строгой секретности.

Экстремист был задержан 18 марта в пригороде Брюсселя. Спустя четыре дня после его задержания в аэропорту и метро Брюсселя произошла серия взрывов, в результате которых погибли 35 человек и более 300 были ранены. Как утверждает адвокат Абдеслама, о подготовке терактов в Брюсселе его подзащитный не знал.