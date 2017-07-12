Саакашвили: я не боюсь лишения украинского гражданства

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что не боится лишения украинского гражданства.

Как передает Report, об этом он сказал в эфире телекомпании «Рустави 2».

«Что касается лишения украинского гражданства — то это из сферы фантазии, если бы у них (властей Украины) хватило на это силы, то они были бы в лучшей форме. У них нет политического ресурса и к тому же, я этого не боюсь», — сказал Саакашвили.

В ноябре 2016 года бывший губернатор Одесской области заявил, что президент Украины Петр Порошенко поручил лишить его украинского гражданства.