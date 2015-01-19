Саакашвили: Грузинский доброволец, погибший в аэропорту Донецка, воевал в Ираке и Южной Осетии

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Грузинский доброволец Тамаз Сухиашвили, погибший в донецком аэропорту, ранее участвовал в боевых действиях в Ираке, Афганистане и Южной Осетии. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на агентство Росбалт, заявил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

По его информации, в самом начале военных действий в Донбассе Сухиашвили "оставил свою высокооплачиваемую работу в грузинской армии, где являлся лейтенантом части особого поручения, и принимал активное участие во всех операциях в Украине".

По словам экс-президента Грузии, Сухиашвили и другие грузины из добровольческой сотни "вернули и сохранили контроль над Донецким аэропортом".

Во время наступления, по информации Саакашвили, были ранены еще трое грузинских бойцов. "Я говорил с Александром Квиташвили (министр здравоохранения Украины - прим.ред.), они скоро поправятся", - написал политик у себя в Facebook.

Добавим, что в Уголовный кодекс Грузии собираются внести поправки, согласно которым участие или призыв к участию в незаконных формированиях на территории другой страны влечет наказание в виде лишения свободы.