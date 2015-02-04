S&P снизило рейтинги крупнейших российских компаний

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's снизило долгосрочные рейтинги в иностранной валюте ряда крупнейших компаний России. Об этом сообщает Report со ссылкой на издание Lenta.Ru.

В частности, долгосрочные кредитные рейтинги в иностранной валюте "Газпрома", "Газпром нефти", "Роснефти", "Транснефти", "Новатэка", МТС, "Мегафона", РЖД были снижены с BBB- до BB+ с "негативным" прогнозом.

С BBB- до BB+ также снижены рейтинги "Федеральной пассажирской компании", ФСК ЕЭС, "Россетей" и "Транснефти". Краткосрочный кредитный рейтинг "Газпрома" и "Россетей" снижен до B с A-3.

При этом агентство подтвердило рейтинг "Лукойла" на уровне BBB- c "негативным" прогнозом. "Подтверждение отражает мнение агентства о том, что "Лукойл" может выдержать дефолт в стране и, таким образом, может иметь рейтинг, на одну ступень превосходящий рейтинг России", — отметили в агентстве.

Рейтинговые действия S&P следуют за понижением суверенного рейтинга России.

26 января агентство Standard & Poors впервые за последнее десятилетие понизило суверенный кредитный рейтинг России с BBB- до ВВ+, то есть ниже инвестиционного уровня. Прогноз по рейтингу - «негативный».

9 января еще одно из ведущих мировых рейтинговых агентств Fitch понизило долгосрочный кредитный рейтинг России на одну ступень, до уровня ВВВ-. Причинами были названы резкое падение рубля и цен на нефть, а также увеличение ключевой ставки до 17 процентов.

16 января агентство Moody's понизило на одну ступень — с Baa2 до Baa3 — долгосрочный рейтинг государственных облигаций РФ.