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    С бельгийского самолета Brussels Airlines высадили 41 дебошира

    Дебоширы пытались угрожать экипажу воздушного судна

    Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ В бельгийском аэропорту Завентем 41 пассажира самолета авиакомпании Brussels Airlines сняли с рейса из-за неподобающего поведения.

    Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

    По данным издания Soir, во время руления к взлетно-посадочной полосе группа пассажиров начала хулигански вести себя. Сообщается, что дебоширы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытались угрожать экипажу воздушного судна. Группа людей также проигнорировала призыв командира корабля успокоиться. После этого он принял решение вернуться к месту посадки на борт.

    Из-за инцидента самолет, на борту которого находились 136 пассажиров, вылетел в аэропорт назначения на 2,5 часа позже.

    Вместе с тем в авиакомпании подчеркнули, что в числе дебоширов не было граждан Бельгии, их национальности не раскрываются. Нарушителям не позволили вернуться на борт.

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