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Ряд арабских стран заключат мирные соглашения с Израилем

Ряд арабских стран заключат мирные соглашения с Израилем Есть арабские страны, которые присоединятся к мирным соглашениям с Израилем
Другие страны
22 ноября 2020 г. 13:01
Ряд арабских стран заключат мирные соглашения с Израилем
Майк Помпео

"Есть арабские страны, которые присоединятся к мирным соглашениям с Израилем",

Как передает Report, об этом госсекретарь США Майк Помпео заявил в интервью телеканалу Al-Arabiya.

Он добавил, что США продолжат свои усилия по достижению мира в регионе.

В сентябре Израиль нормализовал отношения с ОАЭ и Бахрейном. Торжественная церемония подписания соглашений о нормализации связей прошла 15 сентября в Белом доме, поскольку договоренности были достигнуты при активном посредничестве США. Комплекс подписанных документов об урегулировании получил название "Авраамических мирных соглашений". В октябре о намерении присоединиться к процессу нормализации с Израилем, запущенным администрацией США, объявил Судан.

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