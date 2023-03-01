Рудев: Болгария при модернизации вооруженных сил будет полагаться на США

Власти страны будут полагаться на США при модернизации вооруженных сил.
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"Безопасность и оборона естественным образом стали ключевыми аспектами нашего эффективного партнерства. Не только на двусторонней основе, но и в рамках НАТО. Мы будем и впредь полагаться на Соединенные Штаты в модернизации наших вооруженных сил для укрепления обороноспособности болгарской армии", - приводит издание слова главы государства.
Он добавил, что еще одним приоритетным направлением в отношениях двух стран стало "сотрудничество в области энергетики".
Отмечается, что Радев наградил "Орденом Мадарского всадника" первой степени посла США в Болгарии Херро Мустафу "за ее заслуги в углублении стратегического партнерства между Софией и Вашингтоном".