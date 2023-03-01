Рудев: Болгария при модернизации вооруженных сил будет полагаться на США

Власти страны будут полагаться на США при модернизации вооруженных сил.

Власти страны будут полагаться на США при модернизации вооруженных сил.

Как передает Report со ссылкой на Novinite.com , об этом заявил президент Болгарии Румен Радев.

"Безопасность и оборона естественным образом стали ключевыми аспектами нашего эффективного партнерства. Не только на двусторонней основе, но и в рамках НАТО. Мы будем и впредь полагаться на Соединенные Штаты в модернизации наших вооруженных сил для укрепления обороноспособности болгарской армии", - приводит издание слова главы государства.

Он добавил, что еще одним приоритетным направлением в отношениях двух стран стало "сотрудничество в области энергетики".

Отмечается, что Радев наградил "Орденом Мадарского всадника" первой степени посла США в Болгарии Херро Мустафу "за ее заслуги в углублении стратегического партнерства между Софией и Вашингтоном".