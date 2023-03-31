Россия объявила персоной нон грата эстонского дипломата

Россия на основе принципа взаимности объявила эстонского дипломата персоной нон грата.

Россия объявила эстонского дипломата персоной нон грата.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Главе эстонской дипмиссии выражен решительный протест в связи с объявлением 24 марта persona non grata без каких-либо оснований дипломатического сотрудника посольства Российской Федерации в Таллине. Исходя из принципа взаимности, заявлено, что Россию должен будет покинуть дипломат аналогичного уровня посольства Эстонии в Москве, причем в те же сроки, которые были определены эстонской стороной для отъезда нашего коллеги", - сообщили в министерстве.