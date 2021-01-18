Россия направила в Сирию около 300 военных для усиления совместных постов

В сирийскую провинцию Хасеке направили дополнительные подразделения российской военной полиции для усиления совместных с правительственными войсками наблюдательных постов.
Всего на них разместят около 300 военнослужащих, пояснил он.
"Наше подразделение прибыло на один из совместных наблюдательных постов в провинции Эль-Хасеке. Основная задача способствовать деэскалации конфликта в регионе. Наши военнослужащие ведут наблюдение за соблюдением режима прекращения огня, а также оказывают всяческую помощь местному населению", — заявил Сунцов.