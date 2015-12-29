Россия и США сошлись по трем главным террористическим группировкам

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Москва и Вашингтон сошлись в позициях по вопросу, какие именно три группировки Ближнего Востока считать террористическими.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов.

"Наши мнения совпадают по поводу основных террористических организаций. Это ИГИЛ, "Аль-Каида" и "Джебхат ан-Нусра". Эти главные, по ним есть четкое совпадение", - заявил Гатилов. При этом "Джебхат ан-Нусра" формально является ответвлением "Аль-Каиды" в Сирии.

При этом Гатилов заявил, что возможность признания террористическими "Хезболлы" и ХАМАС Россия и США "даже не обсуждают".

"Исламское государство", "Аль-Каида" и "Джебхат ан-Нусра" - террористические группировки, запрещенные в ряде стран, в том числе в России.