Rheinmetall поставит Украине артиллерийских снарядов на €142 млн в 2025 году

Германский оборонный концерн Rheinmetall изготовит артиллерийских боеприпасов на сумму 142 млн долларов для Украины и передаст их в 2025 году.

Германский оборонный концерн Rheinmetall изготовит артиллерийских боеприпасов на сумму 142 млн долларов для Украины и передаст их в 2025 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе компании.

"Rheinmetall получила крупный заказ на поддержку Украины артиллерийскими боеприпасами <...> на сумму 142 млн долларов. <...> Их доставят в 2025 году", - говорится в сообщении. В заказ включены "десятки тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм", заказчиком выступает "страна-партнер по НАТО, чья объявленная цель - долгосрочная поддержка Украины". Выполнением займется испанское подразделение Rheinmetall Expal Munitions.

Производство и доставка в Украину еще 40 тыс. боеприпасов (другой заказ) ожидается в 2024 году, уточнила компания. Спрос на артиллерийские снаряды очень высок ввиду потребностей Киева и необходимости пополнения запасов стран ЕС и НАТО. В Rheinmetall планируют "масштабное наращивание производства боеприпасов" - до 700 тыс. в 2024 году - на заводах в Австралии, Германии, Испании и ЮАР.