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Rheinmetall поставит Украине артиллерийских снарядов на €142 млн в 2025 году

Rheinmetall поставит Украине артиллерийских снарядов на €142 млн в 2025 году Германский оборонный концерн Rheinmetall изготовит артиллерийских боеприпасов на сумму 142 млн долларов для Украины и передаст их в 2025 году.
Другие страны
4 декабря 2023 г. 13:17
Rheinmetall поставит Украине артиллерийских снарядов на €142 млн в 2025 году

Германский оборонный концерн Rheinmetall изготовит артиллерийских боеприпасов на сумму 142 млн долларов для Украины и передаст их в 2025 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе компании.

"Rheinmetall получила крупный заказ на поддержку Украины артиллерийскими боеприпасами <...> на сумму 142 млн долларов. <...> Их доставят в 2025 году", - говорится в сообщении. В заказ включены "десятки тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм", заказчиком выступает "страна-партнер по НАТО, чья объявленная цель - долгосрочная поддержка Украины". Выполнением займется испанское подразделение Rheinmetall Expal Munitions.

Производство и доставка в Украину еще 40 тыс. боеприпасов (другой заказ) ожидается в 2024 году, уточнила компания. Спрос на артиллерийские снаряды очень высок ввиду потребностей Киева и необходимости пополнения запасов стран ЕС и НАТО. В Rheinmetall планируют "масштабное наращивание производства боеприпасов" - до 700 тыс. в 2024 году - на заводах в Австралии, Германии, Испании и ЮАР.

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Версия на английском языке Rheinmetall to supply Ukraine with artillery shells worth 142M euros in 2025
Версия на азербайджанском языке Almaniya şirkəti Ukraynaya 142 milyon avro dəyərində artilleriya mərmiləri tədarük edəcək

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