О нас

Российские военные задержали гендиректора Запорожской АЭС

Российские военные задержали гендиректора Запорожской АЭС Российский патруль задержал генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова по дороге от станции до Энергодара.
Другие страны
1 октября 2022 г. 09:30
Российские военные задержали гендиректора Запорожской АЭС

Российский патруль задержал генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова по дороге от станции до Энергодара, передает Report со ссылкой на РБК-Украина.

Согласно заявлению президента "Энергоатома" Петра Котина, автомобиль гендиректора был остановлен, а его самого силой задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении.

Информации о его местонахождении пока нет.

"Генеральный директор ЗАЭС несет главную и исключительную ответственность за ядерную и радиационную безопасность Запорожской АЭС. Его задержание создает опасность эксплуатации крупнейшей в Европе атомной электростанции", - заявил Котин.

Он призвал немедленно освободить руководителя станции и вернуть его к выполнению службы на АЭС.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Russian military detains general director of Zaporizhzhia NPP

Самое читаемое

ЕК: Будущее Украины начинается в ее школах
ЕК: Будущее Украины начинается в ее школах
24 сентября 2022 г. 11:36
Лига наций: Нидерланды примут Бельгию, а Дания - Францию
Лига наций: Нидерланды примут Бельгию, а Дания - Францию
25 сентября 2022 г. 08:11
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем памяти
ФотоПрезидент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем памяти
26 сентября 2022 г. 21:10
Азербайджан начал поставки сыра еще из одной страны
Азербайджан начал поставки сыра еще из одной страны
27 сентября 2022 г. 09:58
Эстония депортировала россиянина, который пересек границу вплавь
Эстония депортировала россиянина, который пересек границу вплавь
27 сентября 2022 г. 16:17
Омбудсмен рассказала генсеку ПАСЕ о важности предоставления Арменией минных карт
Омбудсмен рассказала генсеку ПАСЕ о важности предоставления Арменией минных карт
27 сентября 2022 г. 23:01
Число жертв тайфуна Нору на Филиппинах возросло до 10
Число жертв тайфуна "Нору" на Филиппинах возросло до 10
28 сентября 2022 г. 10:24
В результате удара ВС Ирана по Иракскому Курдистану погибли три человека
В результате удара ВС Ирана по Иракскому Курдистану погибли три человека
28 сентября 2022 г. 13:11
В Азербайджане будет создан единый реестр субъектов микро-, малого и среднего бизнеса
В Азербайджане будет создан единый реестр субъектов микро-, малого и среднего бизнеса
29 сентября 2022 г. 12:23
Туркменистан и ЕС обсудили организацию взаимных визитов представительных делегаций
Туркменистан и ЕС обсудили организацию взаимных визитов представительных делегаций
30 сентября 2022 г. 14:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi