Российские военные задержали гендиректора Запорожской АЭС

Российский патруль задержал генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова по дороге от станции до Энергодара, передает Report со ссылкой на РБК-Украина.
Согласно заявлению президента "Энергоатома" Петра Котина, автомобиль гендиректора был остановлен, а его самого силой задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении.
Информации о его местонахождении пока нет.
"Генеральный директор ЗАЭС несет главную и исключительную ответственность за ядерную и радиационную безопасность Запорожской АЭС. Его задержание создает опасность эксплуатации крупнейшей в Европе атомной электростанции", - заявил Котин.
Он призвал немедленно освободить руководителя станции и вернуть его к выполнению службы на АЭС.