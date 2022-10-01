Российские военные задержали гендиректора Запорожской АЭС

Российский патруль задержал генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова по дороге от станции до Энергодара.

Российский патруль задержал генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова по дороге от станции до Энергодара, передает Report со ссылкой на РБК-Украина.

Согласно заявлению президента "Энергоатома" Петра Котина, автомобиль гендиректора был остановлен, а его самого силой задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении.

Информации о его местонахождении пока нет.

"Генеральный директор ЗАЭС несет главную и исключительную ответственность за ядерную и радиационную безопасность Запорожской АЭС. Его задержание создает опасность эксплуатации крупнейшей в Европе атомной электростанции", - заявил Котин.

Он призвал немедленно освободить руководителя станции и вернуть его к выполнению службы на АЭС.