Режим чрезвычайной ситуации на Бали продлили до 10 декабря

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Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Власти индонезийского острова Бали продлили до 10 декабря режим чрезвычайной ситуации из-за извержения вулкана, расположенного на самой высокой точке - горе Агунг, передает Report со ссылкой на ТАСС.

В распространенном сообщении губернатора Бали Мэйд Мангку Пастике говорится, что "в ближайшие дни сохраняется угроза серьезного выброса пепла".

Одновременно администрация гражданской авиации Индонезии проинформировала о закрытии аэропорта на соседнем острове Ломбок, также пользующемся популярностью среди иностранных туристов. "Рейсы приостановлены до 1 декабря", - отмечается в заявлении.

Официальный представитель Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо сообщил, что выброс пепла за сутки был зафиксирован на высоту около 2 км, в радиусе 10 км от кратера сохраняется опасная зона. На данный момент, по его словам, были эвакуированы около 43 тыс. жителей близлежащих районов. Всего же там находится около 100 тыс. человек.