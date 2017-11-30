Режим чрезвычайной ситуации на Бали продлили до 10 декабря

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Власти индонезийского острова Бали продлили до 10 декабря режим чрезвычайной ситуации из-за извержения вулкана, расположенного на самой высокой точке - горе Агунг, передает Report со ссылкой на ТАСС.
В распространенном сообщении губернатора Бали Мэйд Мангку Пастике говорится, что "в ближайшие дни сохраняется угроза серьезного выброса пепла".
Одновременно администрация гражданской авиации Индонезии проинформировала о закрытии аэропорта на соседнем острове Ломбок, также пользующемся популярностью среди иностранных туристов. "Рейсы приостановлены до 1 декабря", - отмечается в заявлении.
Официальный представитель Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо сообщил, что выброс пепла за сутки был зафиксирован на высоту около 2 км, в радиусе 10 км от кратера сохраняется опасная зона. На данный момент, по его словам, были эвакуированы около 43 тыс. жителей близлежащих районов. Всего же там находится около 100 тыс. человек.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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