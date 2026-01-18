Reuters: Послы стран ЕС 18 января проведут экстренное заседание

Послы стран Евросоюза 18 января в Брюсселе проведут экстренное заседание в связи с анонсированными президентом США Дональдом Трампом пошлинами на импорт товаров из восьми стран Европы из-за ситуации вокруг Гренландии.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

На таких встречах, указывает издание, послы обычно готовят практические меры для обсуждения на последующих министерских заседаниях Совета ЕС.

Ранее лидеры ряда европейских стран, включая Великобританию и Францию, высказались о недопустимости новых тарифов.

Трамп в субботу заявил, что с 1 февраля текущего года США повысят пошлины против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии до 10%, а с 1 июня – до 25%.

"Эти пошлины будут взиматься до тех пор, пока не будет достигнута договоренность об окончательной и полной покупке Гренландии", - написал американский лидер в соцсети Truth Social.