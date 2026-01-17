Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Трамп вводит пошлины для ряда стран Европы из-за ситуации с Гренландией

    Другие страны
    • 17 января, 2026
    • 20:35
    Трамп вводит пошлины для ряда стран Европы из-за ситуации с Гренландией

    США повышают пошлины для ряда стран Европы в связи с разногласиями по поводу владения Гренландией.

    Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

    "Мы субсидировали Данию и все страны Евросоюза в течение многих лет, не взимая с них тарифы или любые другие формы вознаграждения. Теперь настало время для Дании отдать долг - на кону стоит мир во всем мире! Китай и Россия хотят Гренландию, и Дания ничего не может с этим поделать", - написал он.

    По словам Трампа, только США во главе с ним могут защитить суверенитет Гренландии. Он также отметил, что возросшая военная активность на острове европейских государств представляет собой "опасную игру" и риск для Вашингтона.

    "С 1 февраля текущего года Вашингтон повысит пошлины против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии до 10%, а с 1 июня – до 25%. Эти пошлины будут взиматься до тех пор, пока не будет достигнута договоренность об окончательной и полной покупке Гренландии", - отметил американский лидер.

