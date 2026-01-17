Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Стармер: Решение Трампа о введении пошлин совершенно неправильное

    Другие страны
    • 17 января, 2026
    • 23:46
    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что решение в отношении Гренландии должны принимать Дания и жители острова.

    Как передает Report со ссылкой на Sky News, об этом он сказал, комментируя заявление американского лидера Дональда Трампа о введении пошлин в отношении восьми европейских стран, включая Великобританию, из-за Гренландии.

    "Наша позиция в отношении Гренландии предельно ясна: остров является частью Королевства Дания, и ее будущее - дело гренландцев и датчан. Мы также ясно дали понять, что безопасность в Арктике важна для всего НАТО, и союзники должны сообща бороться с угрозой со стороны России в различных частях Арктики", - заявил Стармер.

    Он также назвал решение Трампа о введении пошлин "совершенно неправильным".

    "Мы, конечно же, будем напрямую обсуждать этот вопрос с администрацией США", - подытожил Стармер.

    Великобритания Кир Стармер США пошлины Гренландия
