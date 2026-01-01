İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Starmer: Trampın rüsumların tətbiqi ilə bağlı qərarı tamamilə yanlışdır

    Digər ölkələr
    • 18 yanvar, 2026
    • 00:07
    Starmer: Trampın rüsumların tətbiqi ilə bağlı qərarı tamamilə yanlışdır

    Böyük Britaniyanın Baş naziri Kir Starmer bildirib ki, Qrenlandiya ilə bağlı qərarı Danimarka və ada sakinləri verməlidir.

    "Report"un "Sky News"a istinadən məlumatına görə, Starmer bu barədə Amerika lideri Donald Trampın Qrenlandiya məsələsinə görə Böyük Britaniya da daxil olmaqla, səkkiz Avropa ölkəsinə qarşı gömrük rüsumlarının tətbiqi ilə bağlı bəyanatını şərh edərkən deyib.

    "Qrenlandiya ilə bağlı mövqeyimiz tamamilə aydındır: ada Danimarka Krallığının bir hissəsidir və onun gələcəyi qrenlandiyalıların və danimarkalıların işidir. Biz həmçinin açıq şəkildə bildirmişik ki, Arktikada təhlükəsizlik bütün NATO üçün vacibdir və müttəfiqlər Arktikanın müxtəlif hissələrində Rusiyadan gələn təhlükəyə qarşı birlikdə mübarizə aparmalıdırlar", – deyə Starmer bəyan edib.

    O həmçinin Trampın rüsumların tətbiqi ilə bağlı qərarını "tamamilə yanlış" adlandırıb.

    "Biz, əlbəttə ki, bu məsələni birbaşa ABŞ administrasiyası ilə müzakirə edəcəyik", – deyə Starmer fikrini tamamlayıb.

    Qrenlandiya ABŞ Kir Starmer
    Стармер: Решение Трампа о введении пошлин совершенно неправильное

    Son xəbərlər

    00:07

    Starmer: Trampın rüsumların tətbiqi ilə bağlı qərarı tamamilə yanlışdır

    Digər ölkələr
    23:45

    "Qalatasaray" azarkeşləri rəhbərliyi istefaya çağırıb

    Futbol
    23:31

    İraq ordusu ABŞ qoşunlarının çıxarılmasından sonra "Ayn əl-Əsəd" bazasını nəzarətə götürüb

    Digər ölkələr
    23:13

    Makron ABŞ-nin Qrenlandiyaya görə rüsum tətbiqini qəbuledilməz adlandırıb

    Digər ölkələr
    23:05
    Foto

    Bakıda "Qeyzer" adlı müasir incəsənət sərgisinin açılışı olub

    İncəsənət
    23:02

    İsrail ordusu Qəzzada HƏMAS-ın bir neçə komandirinin məhv edildiyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    22:52

    Suriya ordusunun bölmələri Tabqaya daxil olaraq silahlı dəstələri mühasirəyə alıb

    Digər ölkələr
    22:33

    Tramp: İrana yeni rəhbər axtarmağın vaxtı çatıb

    Digər ölkələr
    22:18

    Avstriyanın Alp dağlarında qar uçqunları nəticəsində beş nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti