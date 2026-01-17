Макрон назвал недопустимым введение пошлин США из-за Гренландии

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о недопустимости угрозы введения тарифов президентом США Дональдом Трампом из-за ситуации с Гренландией.

Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице французского лидера в соцсети Х.

Он отметил, что Париж привержен принципу суверенитета и независимости государств как в Европе, так и за ее пределами.

"Именно в этом качестве мы поддерживаем и будем продолжать поддерживать Украину. <...> Именно по этой причине мы решили присоединиться к учениям, организованным Данией в Гренландии. Мы поддерживаем это решение. Это также связано с тем, что на карту поставлена ​​безопасность в Арктике и на границах нашей Европы.

Никакое запугивание или угроза не смогут повлиять на нас ни в Украине, ни в Гренландии, ни где-либо еще в мире, когда мы сталкиваемся с подобными ситуациями.

Угрозы введения тарифов неприемлемы и недопустимы в данном контексте. Европейцы отреагируют единым и скоординированным образом, если они подтвердятся. Мы обеспечим соблюдение европейского суверенитета", - подчеркнул Макрон.

Он добавил, что намерен провести переговоры с европейскими партнерами на эту тему.

Ранее Трамп анонсировал пошлины в отношении восьми европейских стран.