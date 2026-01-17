Макрон назвал недопустимым введение пошлин США из-за Гренландии
- 17 января, 2026
- 23:03
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о недопустимости угрозы введения тарифов президентом США Дональдом Трампом из-за ситуации с Гренландией.
Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице французского лидера в соцсети Х.
Он отметил, что Париж привержен принципу суверенитета и независимости государств как в Европе, так и за ее пределами.
"Именно в этом качестве мы поддерживаем и будем продолжать поддерживать Украину. <...> Именно по этой причине мы решили присоединиться к учениям, организованным Данией в Гренландии. Мы поддерживаем это решение. Это также связано с тем, что на карту поставлена безопасность в Арктике и на границах нашей Европы.
Никакое запугивание или угроза не смогут повлиять на нас ни в Украине, ни в Гренландии, ни где-либо еще в мире, когда мы сталкиваемся с подобными ситуациями.
Угрозы введения тарифов неприемлемы и недопустимы в данном контексте. Европейцы отреагируют единым и скоординированным образом, если они подтвердятся. Мы обеспечим соблюдение европейского суверенитета", - подчеркнул Макрон.
Он добавил, что намерен провести переговоры с европейскими партнерами на эту тему.
Ранее Трамп анонсировал пошлины в отношении восьми европейских стран.