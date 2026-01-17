Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Другие страны
    • 17 января, 2026
    • 23:03
    Макрон назвал недопустимым введение пошлин США из-за Гренландии

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о недопустимости угрозы введения тарифов президентом США Дональдом Трампом из-за ситуации с Гренландией.

    Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице французского лидера в соцсети Х.

    Он отметил, что Париж привержен принципу суверенитета и независимости государств как в Европе, так и за ее пределами.

    "Именно в этом качестве мы поддерживаем и будем продолжать поддерживать Украину. <...> Именно по этой причине мы решили присоединиться к учениям, организованным Данией в Гренландии. Мы поддерживаем это решение. Это также связано с тем, что на карту поставлена ​​безопасность в Арктике и на границах нашей Европы.

    Никакое запугивание или угроза не смогут повлиять на нас ни в Украине, ни в Гренландии, ни где-либо еще в мире, когда мы сталкиваемся с подобными ситуациями.

    Угрозы введения тарифов неприемлемы и недопустимы в данном контексте. Европейцы отреагируют единым и скоординированным образом, если они подтвердятся. Мы обеспечим соблюдение европейского суверенитета", - подчеркнул Макрон.

    Он добавил, что намерен провести переговоры с европейскими партнерами на эту тему.

    Ранее Трамп анонсировал пошлины в отношении восьми европейских стран.

    Эмманюэль Макрон пошлины Дональд Трамп Гренландия
