İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Makron ABŞ-nin Qrenlandiyaya görə rüsum tətbiqini qəbuledilməz adlandırıb

    Digər ölkələr
    • 17 yanvar, 2026
    • 23:13
    Makron ABŞ-nin Qrenlandiyaya görə rüsum tətbiqini qəbuledilməz adlandırıb

    Fransa Prezidenti Emmanuel Makron ABŞ Prezidenti Donald Trampın Qrenlandiya ilə bağlı vəziyyətə görə rüsumlar tətbiq etmək qərarını qəbuledilməz adlandırıb.

    "Report"un məlumatına görə, müvafiq açıqlama Fransa liderinin "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yerləşdirilib.

    O qeyd edib ki, Paris Avropa daxilində və onun hüdudlarından kənarda dövlətlərin suverenliyi və müstəqilliyi prinsipinə sadiqdir.

    "Biz məhz bu mövqedən Ukraynanı dəstəkləyirik və dəstəkləməyə davam edəcəyik. Elə bu səbəbdən də biz Danimarka tərəfindən Qrenlandiyada təşkil olunan təlimlərə qoşulmaq qərarı verdik. Bu qərarı dəstəkləyirik. Çünki burada Arktikanın və Avropamızın sərhədlərinin təhlükəsizliyi məsələsi gündəmdədir.

    Heç bir hədə və ya təhdid bizi nə Ukraynada, nə Qrenlandiyada, nə də dünyanın başqa bir yerində bu kimi vəziyyətlərdə təsir altına sala bilər.

    Rüsumların tətbiqi ilə bağlı hədələr bu kontekstdə qəbuledilməz və yolverilməzdir. Əgər bu təsdiqlənərsə, avropalılar vahid və koordinasiyalı şəkildə reaksiya verəcəklər. Biz Avropa suverenliyinin qorunmasını təmin edəcəyik", – deyə Makron vurğulayıb.

    O bildirib ki, bu mövzuda Avropa tərəfdaşları ilə danışıqlar aparmaq niyyətindədir.

    Qeyd edək ki, Tramp daha əvvəl səkkiz Avropa ölkəsinə qarşı rüsumların tətbiqini elan etmişdi.

    Emmanuel Makron Qrenlandiya Fransa
    Макрон назвал недопустимым введение пошлин США из-за Гренландии

    Son xəbərlər

    23:45

    "Qalatasaray" azarkeşləri rəhbərliyi istefaya çağırıb

    Futbol
    23:31

    İraq ordusu ABŞ qoşunlarının çıxarılmasından sonra "Ayn əl-Əsəd" bazasını nəzarətə götürüb

    Digər ölkələr
    23:13

    Makron ABŞ-nin Qrenlandiyaya görə rüsum tətbiqini qəbuledilməz adlandırıb

    Digər ölkələr
    23:05
    Foto

    Bakıda "Qeyzer" adlı müasir incəsənət sərgisinin açılışı olub

    İncəsənət
    23:02

    İsrail ordusu Qəzzada HƏMAS-ın bir neçə komandirinin məhv edildiyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    22:52

    Suriya ordusunun bölmələri Tabqaya daxil olaraq silahlı dəstələri mühasirəyə alıb

    Digər ölkələr
    22:33

    Tramp: İrana yeni rəhbər axtarmağın vaxtı çatıb

    Digər ölkələr
    22:18

    Avstriyanın Alp dağlarında qar uçqunları nəticəsində beş nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    21:59

    Rusiya Xarkovun kritik infrastrukturlarına zərbə endirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti