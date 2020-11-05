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Reuters: не менее пяти человек стали жертвами тропического шторма "Эта"

Reuters: не менее пяти человек стали жертвами тропического шторма "Эта" Эпицентр "Эта" находится в 185 км к юго-востоку от гондурасского города Ла-Сейба и продолжает движение в северо-западном направлении со скоростью 11 км/ ч
Другие страны
5 ноября 2020 г. 10:10
Reuters: не менее пяти человек стали жертвами тропического шторма Эта

По меньшей мере пять человек погибли в Центральной Америке из-за тропического шторма "Эта", который в среду ослаб до тропической депрессии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

По его информации, из-за стихии десятки моряков, находящиеся в настоящий момент в Атлантическом океане, оказались в затруднительном положении. Отмечается, что в Никарагуа и Гондурасе, на территорию которых обрушился шторм, повреждены дома, дороги и мосты.

Как сообщает Национальный центр США по наблюдению за ураганами, скорость ветра в пределах атмосферного явления снизилась до 15,2 м/с. Эпицентр "Эта" находится в 185 км к юго-востоку от гондурасского города Ла-Сейба и продолжает движение в северо-западном направлении со скоростью 11 км/ ч. По оценкам метеорологов, он принесет мощные ливни и наводнения в разных частях Центральной Америки.

4 ноября Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям Коста-Рики информировала об эвакуации в стране 773 человек из-за тропического шторма "Эта". По ее данным, "Эта" стал причиной сильных проливных дождей, которые нанесли серьезный урон инфраструктуре страны и спровоцировали 69 оползней, повредивших или уничтоживших автодороги в разных населенных пунктах.

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