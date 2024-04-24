Reuters: Канада разрешила Airbus использовать российский титан

Правительство Канады разрешило компании Airbus использовать российский титан, несмотря на санкции, введенные Оттавой в феврале против крупнейшего производителя титана в мире - российской корпорации "ВСМПО-Ависма".

Правительство Канады разрешило компании Airbus использовать российский титан, несмотря на санкции, введенные Оттавой в феврале против крупнейшего производителя титана в мире - российской корпорации "ВСМПО-Ависма".

Как передает Report , об этом сообщает агентство Reuters.

"Airbus знает о введенных канадским правительством санкциях против ВСМПО и получила необходимые разрешения для того, чтобы осуществлять свою деятельность при соблюдении соответствующих санкций", - говорится в заявлении компании, которое приводит агентство. Представители правительства Канады пока воздерживаются от комментариев по этой теме.

Как указывает Reuters, специальное разрешение, полученное от канадских властей, дает Airbus большую свободу в использовании своих производств на территории страны, где сейчас частично собираются Airbus A220. При этом, по словам опрошенных агентством экспертов, эта модель самолета не требует большого количества титановых элементов в отличие от Airbus A350 и Boeing 787. Как отмечает Reuters, санкции против "ВСМПО-Ависма" потенциально могут создать проблемы при экспорте в Канаду самолетов, построенных за рубежом с использованием российского титана. Для таких случаев также могут потребоваться особые разрешения компетентных ведомств.

Airbus ранее неоднократно предупреждала о том, что рестрикции в отношении российского титана могут нанести сильнейший удар по западной авиастроительной отрасли, тогда как ущерб для российской экономики будет незначительным.

"Наши собственные санкции не должны наносить значительный вред нам самим", - заявил Reuters информированный источник в канадских правительственных кругах.