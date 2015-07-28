Ренци: Италия станет лидером в Европе и мире через 20-30 лет

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Италии Маттео Ренци уверен, что через 20-30 лет его страна станет лидером в Европе и мире.

"Как бы ни развивалась политическая дискуссия в стране, полагаю, что Италию ожидает блестящее будущее. Через 20-30 лет Италия станет лидером в Европе и мире", — заявил он во вторник, выступая на ежегодной конференции итальянских послов в Риме, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Ренци отметил также, что будущее страны во многом зависит от судьбы проводимых его правительством реформ. По словам премьера, сегодня можно без ложной скромности говорить о беспрецедентно интенсивном "сезоне реформ" на Апеннинах.

В эти дни широкий резонанс в Италии получил доклад Международного валютного фонда о ситуации еврозоне. В этом документе, который был обнародован в понедельник, содержится анализ экономического положения основных стран Евросоюза, в том числе Италии.

В нем отмечается, что без существенного экономического роста Италии потребуются "почти 20 лет, чтобы сократить уровень безработицы до предкризисного показателя".

Министерство экономики и финансов Италии в этой связи отметило, что "оценки МВФ сделаны по иной методологии, которая не учитывает уже начатых структурных реформ в стране".