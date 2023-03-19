Рейтинг Макрона достиг самого низкого показателя за последние четыре года

Французский президент Эммануэль Макрон утратил популярность среди своих избирателей. Его рейтинг самый низкий за последние четыре года.

Французский президент Эммануэль Макрон утратил популярность среди своих избирателей. Его рейтинг самый низкий за последние четыре года.

Как передает Report , об этом пишет издание LeJDD со ссылкой на итоги опроса.

Падение рейтинга связано с тем, что правительство Франции хочет ввести реформу пенсионной системы. Она предусматривает повышение пенсионного возраста на два года, чтобы не допустить дефицит пенсионного бюджета.

По результатам опроса социологической службы IFOP, проведенного среди 2000 человек старше 18 лет, 70 процентов французов недовольны данной реформой, что привело к тому, что рейтинг Макрона упал на 4 пункта за один месяц до 28 %. Таким образом, он теперь уступает премьер-министру Элизабет Борн, которой довольны 29% опрошенных. Примечательно, что данный показатель является наименьшим после прихода Борн на пост премьера.

Напомним, правительство Франции объявило о намерении ввести реформу пенсионной системы, которая предусматривает повышение на два года пенсионного возраста, чтобы не допустить дефицита пенсионного бюджета.