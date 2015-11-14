Район у театра "Батаклан" в Париже остается под оцеплением полиции

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Кварталы, расположенные поблизости театра "Батаклан" в 11-м округе Парижа, где накануне вечером произошло одно из крупнейших террористических нападений, в субботу утром продолжают оставаться под полицейским оцеплением, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Район Батаклана до сих пор полностью изолирован", - говорится в сообщении радиостанции France info.

Полиция Парижа ранее порекомендовала жителям не выходить из домов в районах, где произошли теракты.

В семи районах Парижа в пятницу вечером практически одновременно произошли теракты - вооруженные нападения и взрывы, в результате которых, по данным местных властей, погибли не менее 150 человек: более 100 человек погибли при захвате заложников в парижском театре "Батаклан", десятки стали жертвами терактов в других районах столицы.

Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что власти ввели режим чрезвычайного положения на всей территории страны и закрыли границы после терактов.