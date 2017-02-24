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    Пятнадцать военнослужащих армии Нигерии погибли в результате нападения террористов

    Пока ни одна террористическая группировка не взяла ответственность за нападение

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Пятнадцать военнослужащих армии Нигерии погибли и 19 получили ранения в результате нападения террористов на западе страны.

    Как передает Report, об этом сoобшило агентство Франс Пресс со ссылкой на власти страны.

    "Патруль нигерийской армии был атакован террористами в 15.00 к северу от Тильвы. В наших рядах 15 погибших и 19 раненых", — сообщил представитель армии Сейду Абдула Азиз.

    Пока ни одна террористическая группировка не взяла ответственность за нападение. В регионе действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам".

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