Пятнадцать военнослужащих армии Нигерии погибли в результате нападения террористов

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Пятнадцать военнослужащих армии Нигерии погибли и 19 получили ранения в результате нападения террористов на западе страны.

Как передает Report, об этом сoобшило агентство Франс Пресс со ссылкой на власти страны.

"Патруль нигерийской армии был атакован террористами в 15.00 к северу от Тильвы. В наших рядах 15 погибших и 19 раненых", — сообщил представитель армии Сейду Абдула Азиз.

Пока ни одна террористическая группировка не взяла ответственность за нападение. В регионе действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам".