Пятнадцать стран НАТО направят дополнительные войска в Афганистан

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Пятнадцать стран НАТО объявили о том, что направят дополнительные войска в Афганистан. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на встречу министров обороны альянса.

Он подчеркнул, что эти силы будут выполнять небоевую роль.

"Я могу подтвердить, что НАТО усиливает военное присутствие в Афганистане. 15 стран уже объявили о выделении дополнительных сил, и я сегодня ожидаю еще большего, - сказал он. - Речь не идет о возвращении к выполнению боевых миссий, речь идет о консолидации миссии НАТО по подготовке и содействию национальным силам". Он подчеркнул, что основной упор будет сделан на развитие афганских сил спецназначения и авиации, а также тылового обеспечения и возможностей по командованию и контролю.

По его словам, командование операцией НАТО в Афганистане запросило в обшей сложности выделение около четырех тысяч военных дополнительно.

НАТО завершила вывод своих боевых сил из Афганистана в 2014 году. С тех пор в стране действует миссия альянса "Решительная поддержка" (Resolute support) численностью 13,5 тыс. человек. В ее задачи входит обучение, содействие в управлении и тыловом обеспечении, а также снабжение разведданными афганских национальных сил безопасности численностью около 360 тыс. человек.

Отметим, что министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов сегодня в Брюсселе примет участие в заседании НАТО, посвященном миссии "Решительная поддержка".