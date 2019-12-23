Пятерых обвиняемых в убийстве Кашикчи приговорили к смертной казни

Саудовская Аравия объявила о завершении расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Кашикчи в октябре прошлого года в консульстве королевства в Стамбуле, пятеро обвиняемых приговорены к смертной казни, трое - к 24 годам тюремного заключения, говорится в сообщении генпрокуратуры, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

"Расследование убийства подданного Джамаля Кашикчи завершено, пятеро обвиняемых приговорены к смертной казни, еще трое - к 24 годам тюремного заключения, следствие установило, что убийство было совершено без предварительных намерений", - отметила генпрокуратура.

При этом консул генконсульства королевства в Стамбуле был признан невиновным, предоставив доказательства пребывания в другом месте во время совершения преступления.

Кашикчи, работавший на американскую газету The Washington Post, был убит в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Тело журналиста так и не было найдено.

Расследование этого дела по отдельности проводили турецкие и саудовские власти в то время, как некоторые СМИ связывали убийство с кронпринцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом.

Ранее, Генеральная прокуратура Саудовской Аравии объявила о проведении первого заседания суда по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Кашикчи.