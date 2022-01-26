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Пять стран сообщили о решении эвакуировать часть своих дипломатов с Украины

Пять стран сообщили о решении эвакуировать часть своих дипломатов с Украины Соединенные Штаты, Австралия, Великобритания, Германия, Канада эвакуируют часть своих дипломатов, членов их семей с Украины.
Другие страны
26 января 2022 г. 07:14
Пять стран сообщили о решении эвакуировать часть своих дипломатов с Украины

Соединенные Штаты, Австралия, Великобритания, Германия, Канада эвакуируют часть своих дипломатов, членов их семей с Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он сообщил во вторник, что из 129 диппредставительств на Украине только четыре страны - Соединенные Штаты, Австралия, Великобритания, Германия - заявили Киеву о решении эвакуировать сотрудников. Позже во вторник о решении вывезти с Украины семьи своих дипломатов сообщил МИД Канады, а агентство Kyodo со ссылкой на источники сообщило, что правительство Японии тоже изучает необходимость эвакуации своих граждан, включая сотрудников посольства.

Все шесть стран также рекомендовали своим гражданам избегать поездок в Украину.

Кулеба назвал решение этих стран об эвакуации дипломатов «преждевременным». По мнению украинских властей, для этого нет реальных оснований.

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Версия на азербайджанском языке Beş ölkə bəzi diplomatlarını və onların ailələrini Ukraynadan təxliyə edir

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