Пять экс-президентов США примут участие в благотворительном мероприятии для пострадавших от ураганов

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Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Пять бывших президентов США соберутся на благотворительном концерте в помощь пострадавшим от ураганов "Харви", "Ирма" и "Мария" штатам Флорида и Техас, а также Виргинским островам США и Пуэрто-Рико, передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

По информации представителя фонда бывшего президента США Джорджа Буша-старшего, выступающего в роли организатора мероприятия, кроме самого Джорджа Буша-старшего там будут присутствовать его сын - Джордж Буш-младший, а также Джимми Картер, Билл Клинтон и Барак Обама.

Все средства, собранные от продажи билетов, а также в ходе концерта, будут направлены на помощь жителям штатов и территорий США, наиболее сильно пострадавшим от ударов стихии с конца августа.

Концерт пройдет под заголовком "От всего сердца" в городе Колледж-Стейшн в штате Техас 21 октября.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что пожертвует 1 млн долларов для ликвидации последствий урагана "Харви" и помощи пострадавшим.

Красный Крест собрал в свою очередь 350 млн долларов для оказания помощи пострадавшим в Хьюстоне. Организация также получила 45 млн долларов для жертв урагана "Ирма" и 9 млн долларов для жертв урагана "Мария".

Торговая палата США сообщила, что ряд американских компаний пожертвовали 270,8 млн долларов для оказания помощи пострадавшим от "Харви" и "Ирмы", 32,4 млн долларов - пострадавшим от урагана "Мария".